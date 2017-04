Kesilmiş at ve eşek kafaları bulundu

Hayvan sever aktivist bir grup kendilerine gelen at ve eşek kafalarının olduğu fotoğraflar üzerine harekete geçti. Grup fotoğrafları gördükten sonra at ve eşek kafalarının olduğu yere giderek inceleme yaptı. İncelemenin ardından grup Darıca Belediyesi Zabıta Amirli ğine ve Kocaeli İl Tarım Müdürlüğü ne haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında aktivist grup ile birlikte zabıta ve tarım müdürlüğü ekipleri olayın meydana geldiği yere gittiler. Emniyet güçleri ise tedbir amaçlı ekiplerin yanında bulundu. Zabıta, tarım müdürlüğü ekipleri ve aktivistler araziye gittiklerinde görünen manzara pek iç açıcı değildi. Arazide kesilmiş olarak at ve eşek kafaları bulundu. Bazı hayvan leşlerinin ise gelişi güzel gömüldüğü görüldü ve zabıta ekipleri tarafından fotoğraflama işlemi yapıldı. Hayvanların kesildiği iddia edilen yerlerde ise duvarlarda kan dolu olduğu görüldü.