Kesilmiş at ve eşek kafaları bulundu

Hayvan sever aktivist bir grup kendilerine gelen at ve eşek kafalarının olduğu fotoğraflar üzerine harekete geçti. Grup fotoğrafları gördükten sonra at ve eşek kafalarının olduğu yere giderek inceleme yaptı. İncelemenin ardından grup Darıca Belediyesi Zabıta Amirliğine ve Kocaeli İl Tarım Müdürlüğüne haber verdi. Yapılan ihbar sonrasında aktivist grup ile birlikte zabıta ve tarım müdürlüğü ekipleri olayın meydana geldiği yere gittiler. Emniyet güçleri ise tedbir amaçlı ekiplerin yanında bulundu. Zabıta, tarım müdürlüğü ekipleri ve aktivistler araziye gittiklerinde görünen manzara pek iç açıcı değildi. Arazide kesilmiş olarak at ve eşek kafaları bulundu. Bazı hayvan leşlerinin ise gelişi güzel gömüldüğü görüldü ve zabıta ekipleri tarafından fotoğraflama işlemi yapıldı. Hayvanların kesildiği iddia edilen yerlerde ise duvarlarda kan dolu olduğu görüldü.
'Hayvanat bahçesindeki canlılar için kesiliyor'
Konu ile ilgili açıklama yapan Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Dünyanın her yerinde sakatlanan bir canlı uyutulur. Zaten ölmüş bir hayvanı bizim alıp, kesip, hayvana servis etme gibi bir imkanımız yok. Çünkü o hayvan hastalıklı olabilir. Biz onun hastalığını teşhis edemeyiz. Hayvanat bahçesi içerisinde böyle bir vaka ayda belki bir kez olur. Biz hayvanlarımızın besinlerinin çoğunu et borsasından veya mandıralardan alıyoruz. Onda da insanın yiyemeyeceği kalitede olan ucuz eti alıyoruz. Bunu hayvana servis ediyoruz. Burada olanları ile ilgili en doğru olanı gündüz vakti gelip bakmak. Buradaki hayvanlar hayvanat bahçesindeki canlılar için kesiliyor. Sağlıklı olan canlılar parkta, sağlıklı olmayanlar ise uyutulup kesiliyor” şeklinde konuştu. Kesimlerin yapıldığı iddia edilen alanlar zabıta ve tarım müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı. İHA