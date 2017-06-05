Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde damadı ile birlikte arazisinde bulunan kavak ağacını kesmeye çalışan bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Kuşçayır köyünde yaşayan Ziya Güneş (73) köye 1 kilometre uzaklıktaki tarlasındaki kavak ağacını damadı Durmuş Karaman ile birlikte kesmek istedi. Kesilen ağaç, düşerken yön değiştirerek Güneş'in üzerine devrildi. Olay yerinde bulunan damadı Karaman, 112 acil servisten ve jandarmadan yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Güneş'in cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kestiği ağacın altında kaldı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde damadı ile birlikte arazisinde bulunan kavak ağacını kesmeye çalışan bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
05 Haziran 2017 Pazartesi 13:51
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