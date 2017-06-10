Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kestikleri atları kendileri yiyeceklermiş!

Adana'da 9 atı kesen 24 atı da kesmeye hazırlanan iki kişi tutuklandı. At kasaplarının, ifadelerinde atların Gazi koşusunda bile koştuğunu söyleyerek, “Atları biz yiyecektik ve muhtaç Suriyelilere verecektik” dedikleri öğrenildi

Bu haber kez okundu.

Kestikleri atları kendileri yiyeceklermiş!
Adana'da 9 atı kesen 24 atı da kesmeye hazırlanan iki kişi, tutuklandı. Zanlıların ifadelerinde atların yarış atı olduğu Gazi koşusunda bile koştuğunu söyleyerek, "Atları biz yiyecektik ve muhtaç Suriyelilere verecektik" dedikleri öğrenildi. 
Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesinde 1624 Sokaktaki bir evde at kesildiği ihbarı alan Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve baskın yaptı. Baskında polis, Erdoğan B. (20) ve kardeşi Ömer B. (19) atları keserken suçüstü yakalandı. Polis zanlıları gözaltına alırken olayla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan incelemede 9 atın pislik içinde kesildiği, 24 atın ise kesilmeye hazır bekletildiği tespit edildi. Polis, kesilmemiş atları hayvan barınağına teslim etmeleri için Yüreğir Zabıta Müdürlüğüne haber verdi. Kesilen atların zabıta tarafından imha edileceği öğrenildi.
Zanlılar polise verdikleri ifadede atları Ramazanda yemek için kestiklerini satmadıklarını savaştan kaçan muhtaç Suriyelilere de dağıttıklarını belirterek, "Bu atlar Gazi koşusunda bile koştu. Bunlar koşu atı. Artık yaşlandıkları için biz aldık" dedikleri öğrenildi.
Zanlılar ifadelerinin ardından "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Daha önce Kabahatlar Kanuna göre 220 lira para cezası verilerek gözaltına bile alınmayan zanlılar ilk kez tutuklanması dikkat çekti. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Adanada 9 Atı Kesen 24 Atı Da Kesmeye Hazırlanan Iki KişiTutuklandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100