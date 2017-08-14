Kestirmeden giderken canından oldu D-400 karayolunda yolu uzatmamak için girdiği ters yönde yaklaşık 400 metre ilerleyen sürücü karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda aracıyla ters yönde ilerleyen sürücünün sebep olduğu trafik kazasında 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Kaza önceki gece meydana geldi. Bir arkadaşının oğlunun düğününe katılan Tanju Aladağ (43), 07 LRE 52 plakalı otomobili ile düğün çıkışı Manavgat-Antalya D-400 Karayolu kıyısındaki toplama yolu yerine D-400 karayoluna girerek ters yönde Manavgat istikametine doğru yaklaşık 400 metre ilerledi. Karşı yönden gelen Birkan Yeniyıl'ın kullandığı 34 KC 9919 plakalı otomobil ile Aladağ’ın kullandığı otomobil Gültepe kavşağı yakınlarında çarpıştı. Kazada Aladağ ile diğer otomobil sürücüsü Yeniyıl yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Tanju Aladağ, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi ekiplerinin ve vatandaşların çabasıyla otomobilden güçlükle çıkartıldı. Ambulanslarla özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Aladağ, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer sürücü Yeniyıl ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Manavgat’ta oto galeri işyeri olduğu öğrenilen Tanju Aladağ’ın, kaza yaptığı araçta da galeri için yaptırılmış reklam plakasının olduğu dikkat çekti. İHA