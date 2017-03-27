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Kestirmeden gideyim derken çukura düştü

Bursa'nın İznik ilçesinde yolun karşısına kestirmeden geçmek isteyen genç, inşaat çukuruna düşerek ağır yaralandı.

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Kestirmeden gideyim derken çukura düştü
Bursa'nın İznik ilçesinde yolun karşısına kestirmeden geçmek isteyen genç, inşaat çukuruna düşerek ağır yaralandı. Olay, Selçuk Mahallesi Selçuk Sokak'ta gece meydana geldi. Doğuştan yürümekte güçlük çektiği öğrenilen Birkan Koldaş (25) gece 22.00 sıralarında kestirmeden evine gitmek için inşaat alanından karşı caddeye geçmek istedi. Karanlıkta önünü görmeyerek dengesini kaybeden Koldaş, 2,5 metre derinliğindeki çukura düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbe ile ağır yaralanan gencin çığlıklarına yoldan geçen vatandaşlar koştu. 
Yaralı gencin düştüğü inşaat çukuruna koşan vatandaşlar hemen 112 ambulans ve İtfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi çukurda yaptı. Sedyeye konulan genç itfaiye ekipleri tarafından çukurdan çıkarıldı. İznik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Birkan Koldaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İHA
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Bursanın İznik Ilçesi
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