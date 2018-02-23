Ketçap kovalarından uyuşturucu çıktı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Lice’den batı illerine uyuşturucu madde sevk edileceği öğrenildi. Bunun üzerine, kent merkezinde bulunan Mega Sanayi Sitesi’ndeki tabelası olmayan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, narkotik köpeklerle yapılan aramada, ketçap kovalarının içerisine yerleştirilmiş 340 kilogram esrar ele geçirildi.

Narkotik ekipleri operasyon çerçevesinde, Silvan yolu üzerinde durdurdukları bir tırda da arama yaptı. Aramada, çuvalların içerisinde 288 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan iki kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA