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Kilis'te feci yangın: 1 çocuk öldü

Kilis’te Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 5 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı

09 Eylül 2018 Pazar 19:50
Kilis'te feci yangın: 1 çocuk öldü

Polatpaşa Mahallesi Mehmet Can Sokak'ta Suriyeli Ömer Yusuf'a (36) ait 29 sayılı ikamette elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin evi sardığı yangında evde uyuyan Dayana Yusuf (12) hayatını kaybederken, komşuları evde bulunan 5 çocuk ile anne Fatma ve baba Ömer’i evden çıkardı. Dayana Yusuf’un 5 kardeşi dumandan etkilendiği için Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatma-Ömer çiftinin 6 kız çocuğu bulunduğu öğrenilirken, yanarak hayatını kaybeden Dayana Yusuf’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Suriyeli kızın cenazesi, adli tıptan alınarak cenaze aracıyla Kilis'e götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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