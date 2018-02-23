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Kimse Yok Mu'ya FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün mali yapısına destek sağlayan kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği" yöneticisi 13 şüpheli gözaltına alındı

23 Şubat 2018 Cuma 17:48
Kimse Yok Mu'ya FETÖ operasyonu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 dernek yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu terör örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

22 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda örgütsel dokümanlara da el konuldu. Polis, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöPDYMali Yapı
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