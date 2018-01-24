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Kimsesiz Umut hayatını kaybetti

Antalya’da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından yatağa bağımlı hale gelen ve ev hanımı Gülsüm Kabadayı'nın koruyucu annelik yaptığı 'Umut' hayatını kaybetti 

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:41
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Kimsesiz Umut hayatını kaybetti

Ailesi yıllardır bulunamayan Umut'tan acı haber geldi. Antalya’da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından yatağa bağımlı hale gelen ve ev hanımı Gülsüm Kabadayı'nın koruyucu annelik yaptığı 'Umut' hayatını kaybetti. Aksu ilçesinde 30 Ağustos 2008 tarihinde trafik kazasında ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan genç, tedaviye alındı.

Ailesine ulaşılamayan ve felç kalan kimseniz gence hastanede 'Umut' adı verildi. Ev hanımı Gülsüm Kabadayı ise hastanede tanıdığı 'Umut'a koruyucu annelik yapmaya başladı. Gülsüm Kabadayı, yaklaşık 3 yıl önce Umut ile birlikte Korkuteli ilçesinde yaşamaya başladı.

Ailesinin bulunamaması üzerine ‘Mustafa Öz’ ismiyle kimlik düzenlenen ve doğum tarihi 1 Ocak 1992 olarak yazılan Umut, 13 Ocak Cumartesi günü durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla önce Korkuteli Devlet Hastanesine ardından Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada 10 gündür yoğun bakımda bulunan Umut, dün sabah saat 07.30'da zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Umut'un cenazesi, Korkuteli ilçesi Paşa Mezarlığında defnedildi.
İHA


 

Anahtar Kelimeler:
EvhanımıAntalya
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