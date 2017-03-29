Kimseye acımadı 5 ÖLÜ

Adana ’nın Kozan İlçesi’nde önceki gece geç saatlerde bir eve düzenlenen silahlı saldırı da biri çocuk beş kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İlçeye bağlı Çokak Mahallesi’nde meydana gelen olayda Hüseyin Doğan’ın evine akşam saatlerinde geldiği iddia edilen İbrahim A. (30) adlı şahıs, evde bulunan Doğan ailesi kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda ağabeyinin evine misafirliğe gelen Mehmet Doğan (38), eşi Ayşe Ayrancı ile ev sahibi ağabey Hüseyin Doğan, eşi Fatma Yavuz ve oğlu Hakkı Doğan (8) saldırı sonrası hayatını kaybetti. Saldırıda evde bulunan 20 yaşındaki Görkem Temizkan ise şans eseri kurtulduğu evden kaçarak köylülere ve 112 acil müdahale ekiplerine haber verdi.

Köylü vatandaşlara evlerine silahlı saldırı düzenlendiğini ve ailesinin katledildiğini kaydeden Görkem Temizkan’ın ifadelerinden yola çıkan jandarma ve işbirliği yaptığı polis ekipleri olayla ilgili İbrahim A. (30) adlı vatandaşı Kozan Organize Sanayi Bölgesi’nde yakalayarak gözaltına aldılar.

Katliamdan önce kavga etmişler

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim A. adlı zanlının olaydan bir gün önce Mehmet Doğan’ın tarlasını sürdüğü ve katliamdan 20 dakika önce de olayda hayatını kaybeden Mehmet Doğan ile tartıştığı daha sonra Mehmet Doğan’ı ağabeyi Hüseyin Doğan’ın evinde silahla bastığı iddia edildi. Silahlı saldırı sırasında evde bulunan ve olaydan şans eseri kurtulan Görkem Temizkan adlı şahsın ifadeleri doğrultusunda zanlı, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sorguya alındı.

Kardeşinin evi 600 metre mesafedeydi

Olayda misafirliğe gittiği ağabeyi Hüseyin Doğan’ın evinde hayatını kaybeden Mehmet Doğan ve eşi Ayşe Ayrancı’nın ağabeyine 600 metre mesafede bulunan prefabrik evde sessizliğin hakim olduğu, evin kapılarının kapalı olduğu ve kimsenin kalmadığı evde akşamdan yıkanmış ve serilmiş çamaşırlar dikkat çekti. Yine cinayetin işlendiği Hüseyin Doğan’ın evinde bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan ve yavru bir köpek de dikkat çekti.

‘Kimseye zararları yoktu’

Olayla ilgili değerlendirmede bulunan Abdullah Sarıca isimli köylü vatandaş ise her iki ailenin durumlarının iyi olduğunu, kimseye muhtaç olmadıklarını ve neden böyle bir cinayete kurban gittiklerini anlamadıklarını belirterek, köylü olarak üzgün olduklarını kaydetti.

Çokak Köyü Muhtarı Üzeyir Çürük, “Ben olayın olduğu an bakkalda oturuyordum. Telefon geldi 18-20 yaşlarında bir genç kaçmış olaydan ve bir eve sığınmış. Oradaki ev sahibi beni telefonla aradı böyle böyle bir olay var beş kişiyi vurdular jandarmayı ve 112’yi arayın dediler. Biz de aradık ve müdahale ettiler. Köyün dışında oturan aileydi zaten bizimle pek ilişkisi yoktu ama iyiydiler ve kimseye zararları yoktu. Köylü olarak üzgünüz. Yedi sekiz yaşlarında çocuğa silah sıkılmış ve kadınlar ölmüş" diye konuştu.

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