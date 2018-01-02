Kıraathanede silahlı çatışma

Başkent Ankara’da iki kıraathaneye peş peşe saldırı düzenlendi. İlk saldırı Mamak’ta bulunan bir kıraathaneye düzenlendi.

Yüzleri kar maskeli şahısların Mamak’ta bulunan kıraathaneye gerçekleştirdikleri baskın sonucunda çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Plakası belirlenemeyen bir araçla Demirlibahçe Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen yüzleri kar maskeli şahıslar tarafından içeride bulunan vatandaşlara ateş açıldı.

Kıraathaneden de ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma yaşandı. Yaşanan çatışmada, kurşunların hedefi olan Ayşe K., İshak T., Murat K., Fırat isimli şahıs ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Çatışma esnasında araçtan inen saldırgan yaya olarak, diğer şahıslar da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 15 el silah sesi duyan mahalle sakinleri, olayı polise bildirdi.

Yaralıların bir kısmı vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede arama çalışması başlatan polis ekipleri, ara sokakta saklanan bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Şahıslar, daha sonra tedavi edilmek üzere ambulanslara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocuğunu hastaneye götürürken vuruldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İshak T.’nin rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için sokağa çıktığı anda çatışmanın ortasında kaldığı ve ensesine isabet eden kurşunun etkisiyle ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Olayın aydınlatılması için görgü şahitlerinin ifadelerine başvuruldu.

Başka bir kıraathane de ateşe verildi

Başka bir olayda Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir kıraathaneye silahla ateş açan saldırganlar, hızlarını alamayarak mekânı ateşe verdi.

Altındağ Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanenin önüne araçla gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce mekâna ateş açıldı.

Kıraathaneyi dakikalarca kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, daha sonra da kırılan camlardan içeri ateş atarak mekânı kundakladı.

Olayın ardından araçlarına binen saldırganlar, gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.

Ardı ardına gelen silah sesleriyle sarsılan mahalleli büyük panik yaşadı. 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan mekândan yükselen dumanları gören bina sakinleri, kendi imkânlarıyla apartmanı tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla yangına müdahale eden itfaiye erleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Saldırı esnasında kıraathanenin kapalı olması, olası bir can kaybının önüne geçti. Polis ekipleri, olay yerini şerit çekerek kapattı.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı.

Olayın, birkaç saat önce Mamak Demirlibahçe Mahallesi’nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kıraathanedeki silahlı çatışmayla irtibatlı olabileceği değerlendirildi.

HABER MERKEZİ