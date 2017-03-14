Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kırmızı ışıkta geçen sürücü ambulansa çarptı

Denizli’de 15 Temmuz Şehitler Meydanında kırımızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil ambulansa çarptı.

Bu haber kez okundu.

Kırmızı ışıkta geçen sürücü ambulansa çarptı
Denizli’de 15 Temmuz Şehitler Meydanında kırımızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil ambulansa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Cennet Ç., hafif yaralandı. Atatürk Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı istikametine giden Cennet Ç. yönetimindeki 20 R 4585 otomobil kırmızı ışıkta geçerek, o sırada İstiklal Caddesinden vakaya giden Yüksel G. yönetimindeki 20 AG 896 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulansta hasta olabileceği ihtimali üzerine iki tane ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Cennet Ç., (62) hafif yaralanırken, ambulansta kimsenin olmaması ise vatandaşları sevindirdi. Kaza nedeniyle Lise Caddesi istikameti bir süre trafiğe kapandı. Olay yerindeki polis ekipleri, kazaya karışan otomobili iterek, yolu trafiğe açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de, yaralı sürücüye olay yerinde müdahale etti.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Denizli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100