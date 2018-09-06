Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92763
ALTIN
254.284
DOLAR
6.5887
STERLİN
8.5370
EURO
7.6592

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

30 Temmuz’da vatandaşların ihbarı ile düzenlenen operasyonda 10 terörist öldürülmüştü, o teröristlerden birinin 4 milyon ödüllü kırmızı listede aranan Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğu ortaya çıktı

06 Eylül 2018 Perşembe 16:47
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen 10 teröristten birinin 4 milyon TL ödülle kırmızı listede aranan Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğu ortaya çıktı.

Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, ”30 Temmuz 2018 Tarihinde Tunceli-Pülümür Kırsalında duyarlı vatandaşlarımızın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonda, 10 BTÖ mensubu teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 bin TL ödüllü terör arananlar kırmızı listesinde bulunan sözde Dersim Saha Sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Yerine getirilen terörist de öldürülmüştü

Terör örgütü PKK’nın sözde dersim saha sorumlusu olduğu öğrenilen terörist Çetiner’in 30 Temmuz’da öldürülmesinin ardından 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve geçmişte bir çok eyleme katıldığı tespit edilen Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ın gönderildiği belirlenmişti. Çoban’da 11 Ağustos’ta beraberindeki 10 teröristle birlikte düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

10 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama taramada ise 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet M-16 şarjörü 268 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet dürbün, 6 adet telsiz, 2 adet EYP düzeneği, 200 metre  elektrik kablosu, 2 adet büyük tüp ve 1 adet akü ile çok sayıda yaşam malzemesi bulunmuştu.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lüks otelde arabası çalındı
Lüks otelde arabası çalındı
Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi
Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi
Koyun otlatma kavgası kanlı bitti
Koyun otlatma kavgası kanlı bitti
Elazığ'da Suriyeli gerginliği
Elazığ'da Suriyeli gerginliği
Maganda doktor kendini vurdu
Maganda doktor kendini vurdu
Mersin'de can pazarı
Mersin'de can pazarı
Kamyon şoförü terör estirdi
Kamyon şoförü terör estirdi
Kediyi kurtarırken kendi ölüyordu
Kediyi kurtarırken kendi ölüyordu
Çöp evden dram çıktı
Çöp evden dram çıktı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim