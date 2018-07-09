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Kız kaçırma tartışması kötü bitti: 2 ölü

Yalova'da kız kaçırma meselesinden husumeti olan iki aile görüşmek için bir araya geldi

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
Kız kaçırma tartışması kötü bitti: 2 ölü

Aileler arasında çıkan tartışmada damadın annesi ile erkek kardeşi öldürüldü.

İ.S., bir süre önce evlenmek için F.D.’yi kaçırdı. İ.S.’nin annesi Yeşim Sabay ile kardeşi Yılmaz Çağrı Sabay, Bağlarbaşı Mahallesi Burcu Sokak’taki F.D.’nin ailesinin yaşadığı eve gitti. İki aile bireyleri arasında başlık parası üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Y.D. (17) silahla Yeşim Sabay ile Yılmaz Çağrı Sabay’ı vurdu. Olayın ardından zanlı kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı anne ile oğlu Yalova’da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne-oğul burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen eşi ve diğer oğlu ile yakınları acil servis önünde sinir krizi geçirdi. Emniyet güçleri hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

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