Kız yurdunda sapık paniği

Rize 'de kız öğrenci yurduna yangın merdiveninden giren kişi gözaltına alındı. Atmeydanı Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu Dosma Kız Yurdu'nda öğrenciler, 3. katta bir kişinin olduğunu fark etti. Kız öğrencilerin çığlıkları üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlisi, V.A'yı yakaladı. Bu sırada bazı öğrenciler, V.A'ya tepki gösterdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, V.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlının ifadesinde, sevdiği kızın peşinden öğrenci yurduna gittiğini, telefonla konuşamayınca yangın merdiveninden üçüncü kata çıktığını, hiç kimseyi rahatsız etmediğini, dışarı çıkmaya çalışırken fark edildiği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Yurtta kalan öğrenciler şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterirken, yurtta güvenlik tedbirlerinin yetersizliğinden şikayet ettiler. Olay nedeniyle büyük korku ve panik yaşadıklarını anlatan kız öğrenciler, "Şahıs serbest bırakıldı. Biz çok korkuyoruz. Bu adamı neden serbest bıraktılar. Bizim can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ