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Kız yurdunda yangın paniği

Sakarya'da bir kız öğrenci yurdunun mutfak kısmında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

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Kız yurdunda yangın paniği
Olay, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi üzerinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde kablodan çıktığı tahmin edilen yangın paniğe neden oldu. Yangın çıktığını gören yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince duman çıkan yeri kontrol ederek yangına müdahale edildi. Panik halinde dışarı çıkan öğrenciler yurt önünde toplanarak itfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesini beklediler. Çıkan yangında yaralanan olmazken yurtta maddi hasar meydana geldi. Polis konu ile ilgili inceleme başlattı. İHA

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