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Kıza laf atan yabancılara meydan dayağı

Zeytinburnu'nda bir grup yabancı uyruklu gencin sokak üzerinde yürüyen genç bir kıza laf attığı iddiası üzerine kavga çıktı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:42
Kıza laf atan yabancılara meydan dayağı

Kızın akrabalarıyla gençler arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 74 Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre bir grup yabancı uyruklu genç, gündüz saatlerinde sokak üzerinde yürüyen genç bir kıza laf attı. Kızın durumu söylemesi üzerine akrabaları sokağa geldi. Sokakta laf atan gençlerle başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.

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