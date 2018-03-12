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Kızgın koca dehşet saçtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdıran koca olayın ardından intihara teşebbüs etti

12 Mart 2018 Pazartesi 18:11
Kızgın koca dehşet saçtı

Olay, Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Yılmaz (54), boşanmak üzere olduğu karısı Zehra Yılmaz'ı (38) çalıştığı eczaneye gelerek, konuşmak istedi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Hasan Yılmaz ile konuşmak istemeyen Zehra Yılmaz, eşinden uzaklaşmasını istedi. Zehra Yılmaz ile bu sırada tartışan Hasan Yılmaz, karısına kurşun yağdırdı.

Genç kadın kanlar içinde yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Yılmaz ise olayın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde aynı silahla başına tek el ateş ederek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Hasan Yılmaz yoğun bakıma alındı. Özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Yılmaz da tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayı haber alarak, olay yerine gelen Zehra Yılmaz'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaBoşanmakKocaDehşet
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