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Kızgın koca dehşet saçtı

Kastamonu’da bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen ve sığınma evinde kalan eşini Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde silahla vurarak öldürdü. Saldırıda bir kişi de yaralandı

03 Ekim 2017 Salı 17:36
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Kızgın koca dehşet saçtı

Kastamonu’da eşinden gördüğü şiddet nedeniyle evden ayrılarak kadın sığınma evine yerleşen ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yakınları ile birlikte işlemleri için gelen 2 çocuk annesi Naime Kaçakoğlu, ayrılma aşamasında olduğu eşi Engin K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Eşinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geleceğini öğrenen zanlı koca Engin K., kurum önünde eşinin gelmesini bekledi. Eşinin kuruma ait servis aracı ile geldiğini gören Engin K., servis aracından indiği esnada eşi Naime Kaçakoğlu’na kurşun yağdırdı. Rast gele açılan ateş sonucunda Naime Kaçakoğlu’na refakat eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli D.Ç. da aynı saldırıda yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu Naime Kaçakoğlu’nun kardeşi olduğu öğrenilen E.K., silahlı saldırıya karşılık verdi. Çıkan çatışma sonrası Engin K., olay yerinden aracına binerek uzaklaştı.

Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Naime Kaçakoğlu ve kurum personeli D.Ç., 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Naime Kaçakoğlı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, Eski Sanayi Sitesinde Engin K.’yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemesinde ise 5 adet kurşun girişine rastlandı. Silahlı saldırı sonrası emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Engin K. ile silahlı saldırıya karşılık veren E.K.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuSığınmaEvYaralıSilah
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