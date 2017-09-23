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Kızılırmak kuruyor mu?

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas kesiminde ortalama çıkış debisi, son 5 yılın en düşük seviyesine düştü.

23 Eylül 2017 Cumartesi 12:27
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Kızılırmak kuruyor mu?

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kızılırmak'ın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde ağustosta yapılan anlık ölçümlerde ırmağın ortalama debisi saniyede 2.82 metreküp olarak belirlendi.

Bu mevkide geçen yıl aynı tarihte debi 6.82 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü. Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen ay yapılan ölçümlerde ise ortalama debi 3,23 metreküp/saniye olarak tespit edildi. Söğütlühan'da ortalama debi geçen yıl aynı tarihte yapılan ölçümlerde saniyede 8.15 metreküp olarak belirlenmişti.

 Kızılırmak'ın ortalama çıkış debileri baz alındığında son 5 yılın en düşük debisi olduğu tespit edildi. Irmağın debisinin düşmesi nedeniyle tarihi Kesikköprü ve Eğri Köprü civarında kuraklığı andıran görüntüler ortaya çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SivasKızılırmakKuraklık
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