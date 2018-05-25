Kokaini cep telefonuyla buldular

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Şişli’de günlük kiralık bir evde uyuşturucu madde depolandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine tim, hazırlıklarının tamamlamasının ardından harekete geçti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü düğmeye basan tim, Harbiye Çimen Sokak üzerindeki çatı katı dairesine operasyon düzelendi. Operasyonda tim, koçbaşıyla kapısının kırarak daireye baskın yaptı.

Uyuşturucu cep telefonu kamerasıyla bulundu

Evde didik didik arama yapan polis, son olarak lavaboya girerek çatı arasında inceleme yaptı. Tavan arasında tim, gözle görülemeyen yerlere cep telefonunu sokarak kayıt aldı.

Kaydı inceleyen ekipler, içerisinde bir çantanın olduğunu fark etti. Çantayı delikten çıkartan tim, içerisini açtığında poşet içerisinde çok miktarda “kokain” ele geçirdi. Tavan arasında aramalarını sürdüren tim, çekirdek paketinin içerisinde de bir miktar kokain maddesi ele geçirdi.

Yarım milyon değerinde

Öte yandan, tim, evde yaşadığı öğrenilen Özbekistan uyruklu S.G. isimli kadını da gözaltına aldı. Ele geçirilen çok miktarda kokain maddesini incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvar Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, değerinin ise yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kadın ise Kokain Büro Amirliği’ne teslim edildi.

İHA