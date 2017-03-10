Aksaray'da alkol aldıktan sonra üzerine kolonya içtikleri iddia edilen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Olay, Bayrambaba Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda meydana geldi. İsmail Hakkı Koç (52) ile Sefa Ç. (39) parkta alkol aldıktan sonra yanlarında getirdikleri kolonyayı içmeye başladı. Bir süre sonra İsmail Hakkı Koç komaya girdi. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Aşırı alkollü olan Sefa Ç. ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde araştırma yaparken, ölen şahsın cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İHA
Kolonya içen şahıs canından oldu
Aksaray'da alkol aldıktan sonra üzerine kolonya içtikleri iddia edilen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri hastanede tedavi altına alındı.
10 Mart 2017 Cuma 15:29
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