Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kolonya içen şahıs canından oldu

Aksaray'da alkol aldıktan sonra üzerine kolonya içtikleri iddia edilen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Bu haber kez okundu.

Kolonya içen şahıs canından oldu
Aksaray'da alkol aldıktan sonra üzerine kolonya içtikleri iddia edilen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Olay, Bayrambaba Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda meydana geldi. İsmail Hakkı Koç (52) ile Sefa Ç. (39) parkta alkol aldıktan sonra yanlarında getirdikleri kolonyayı içmeye başladı. Bir süre sonra İsmail Hakkı Koç komaya girdi. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Aşırı alkollü olan Sefa Ç. ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde araştırma yaparken, ölen şahsın cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Aksaray112 Acil Yardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100