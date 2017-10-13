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Kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki yem karıştırma makinesine kolunu kaptıran işçi, itfaiye ekiplerinin makineyi kesmesi sonucu kurtarıldı

13 Ekim 2017 Cuma 16:38
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Kolunu makineye kaptıran işçiyi itfaiye kurtardı

Olay Derince Fatih Sultan Mahallesi Cemre Sokak üzerinde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Osman K. adlı iş adamına ait hayvan çiftliğinde çalışan Ahmet E. (41) adlı işçi, hayvanlara vermek için yem hazırlamaya başladı.

Hazırladığı yemleri karıştırma makinesine döken Ahmet E., yemleri karıştırırken kolunu makinenin öğütücüsüne kaptırdı. Ahmet E.’nin yardım çığlıklarını duyan diğer çiftlik çalışanları ise yardıma koştu. Bir süre Ahmet E.’yi kurtarmaya çalışan çalışanlar başarılı olamayınca 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istediler.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce makineyi sökmeye çalıştı.

İlk müdahalede başarılı olamayan ekipler, işçinin sıkışan kolunu kurtarmak için makineyi kesme motoru ile kesmeye başladılar. Kesilen çelik silindirin esnetilmesi sonucu sıkışan kolunu kurtaran Ahmet E’ye ilk müdahaleyi olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet E., ambulansla SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
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