Komandolar güven verdi

Başbakan Yıldırım, Eğirdir ilçesinde bulunan komutanlığın Karaburun Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.

Burada 6 eğitim parkuru, 127 engelin bulunduğu eğitim alanına ilişkin Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir'den bilgi alan Yıldırım ve komutanlar için komandolar kısa bir gösteri sundu.

İlk olarak dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin asıldığı "Çok Maksatlı Kule"de gösteri sunan komandolar, dünyada eşi benzeri bulunmayan, mühendislik açısından ödül alan 76 metre yüksekliğindeki kuleden 'kaplan', 'örümcek' ve 'helikopter' yöntemiyle iniş yaptı. Komandolar daha sonra 'Komando Andı' eşliğinde 40 metreye tırmandı.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, eğitim gören komandoların yükseklik korkusunu yenmek, özgüvenini artırmak ve onlara muharebe sahasında karşılaşabilecekleri engellerden rahatlıkla geçebilme yeteneği kazandırmak amacıyla inşa edilen kuledeki gösteriyi ilgiyle izledi.

"Çok Maksatlı Kule"deki gösterinin ardından komandolarla hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, "Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

AA