İddiaya göre, Beyoğlu Piyalepaşa Mektep Sokak'ta sobasını yakmak isteyen Güldane isimli kadın, evinin kömürlüğüne indi. Soba için kömür alan kadın kömürlerin arasında el bombası olduğunu fark etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kömürlükte inceleme başlattı.
Kömürlüğe inen kadın el bombası buldu
Beyoğlu'nda sobasını yakmak isteyen bir kadın evinin kömürlüğünde el bombası buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
22 Şubat 2018 Perşembe 17:31