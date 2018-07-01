Konsere giden gençler kaza geçirdi

Kazada motosikletle Hadise konserine giden 2 genç hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi’nde meydana geldi. Gömbe Mahallesi'nden Kaş merkeze gitmek için evlerinden yola çıkan 17 yaşındaki Arif Akman ile arkadaşı 19 yaşındaki Yusuf Yılmaz'un bulunduğu motosiklet, Sinekçi mevkiinde karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosikletten yola savrulan Akman olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Yılmaz ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki gencin motosikletleriyle Kaş kent merkezinde düzenlenen Hadise konserine gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA