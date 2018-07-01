Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
184.808
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0447
EURO
5.3587

Konsere giden gençler kaza geçirdi

Antalya’da bir motosiklet, karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı

01 Temmuz 2018 Pazar 16:38
Konsere giden gençler kaza geçirdi

Kazada motosikletle Hadise konserine giden 2 genç hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam Kaş ilçesi Gömbe Mahallesi’nde meydana geldi. Gömbe Mahallesi'nden Kaş merkeze gitmek için evlerinden yola çıkan 17 yaşındaki Arif Akman ile arkadaşı 19 yaşındaki Yusuf Yılmaz'un bulunduğu motosiklet, Sinekçi mevkiinde karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosikletten yola savrulan Akman olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Yılmaz ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki gencin motosikletleriyle Kaş kent merkezinde düzenlenen Hadise konserine gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı yerde yeni bir facia yaşanıyordu
Aynı yerde yeni bir facia yaşanıyordu
Oğlunu beklerken kazada can verdi
Oğlunu beklerken kazada can verdi
Müşteri markette dayak yedi
Müşteri markette dayak yedi
Düğün yolunda acı kaza
Düğün yolunda acı kaza
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Memleket yolculuğu başladı
Memleket yolculuğu başladı
Terör örgütünün finans kaynağına darbe
Terör örgütünün finans kaynağına darbe
12 yıl sonra gelen itiraf
12 yıl sonra gelen itiraf
Kahvehane tarayan zanlılar yakalandı
Kahvehane tarayan zanlılar yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim