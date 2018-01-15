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Konsolosluk önünde silahlı kavga

İngiltere Başkonsolosluğu önünde bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda seyir halinde olan bir taksiye 5 kurşun, belediye otobüsüne ise 1 kurşun isabet etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı 

15 Ocak 2018 Pazartesi 00:06
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Konsolosluk önünde silahlı kavga

Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İngiltere Başkonsolosluğu önünde bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda seyir halinde olan bir taksiye 5 kurşun, belediye otobüsüne ise 1 kurşun isabet etti.
Olay, Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İngiltere Başkonsolosluğu önünde meydana geldi.

Sabah saatlerinde konsolosluğun önündeki kaldırımda bir grup kavga etmeye başladı. Kısa bir süre sonra gruptaki bazı şahıslar silah çekerek ateş açtı. Silahtan çıkan 5 kurşun, o esnada Refik Saydam Caddesi üzerinde seyir halinde olan Rahim Kartal idaresindeki 34 TJF 59 plakalı taksiye isabet etti.

Yine aynı silahtan çıkan 1 kurşun ise belediye otobüsüne isabet etti. Olayda taksi şoförü Kartal yara almadan kurtuldu. Taksinin ise arka camı dağıldı. Olayın ardından şoför Kartal, Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokak girişindeki uygulama noktasına gelerek polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Taksiye 5, otobüse 1 kurşun

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, taksi üzerinde inceleme yaptıktan sonra olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerindeki kovanları, numaralandırdıktan sonra delil torbasına koydu. Ekibin, gerekli işlemleri yapmasının ardından taksi, polis merkezinde ifade vermek üzere olay yerinden ayrıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İHA


 

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İngiltere BaşkonsolosluğuSilahlıTaksiOtobüsPolis
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