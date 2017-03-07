PKK adına halkı provokatif eylemlerle kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda görevli tercüman H.U., Mardin Adliyesi’ne sevk edildi. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında ABD Adana Konsolosluğunda görevli H.U.'nun gözaltına alınması için hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Şubat’ta H.U.'nun adresine operasyon düzenledi. Şüpheliye adresinde ulaşılamaması üzerine merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolu üzerindeki görev yaptığı konsolosluk binası önünde tedbir alan polis, H.U.'yu konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına aldı. Şüpheli H.U., sağlık kontrollerin ardından Mardin’e getirildi. H.U., emniyetteki ifade işlemlerini ardından dün sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılık karara itiraz etti. Bunun üzerine H.U. bir kez daha gözaltına alınarak, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen şüphelinin, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de öldürülmesinin ardından bölgeye giderek, halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet 1 dolar ele geçirilmişti. İHA
Konsolosluk tercümanı adliyeye sevk edildi
PKK adına halkı provokatif eylemlerle kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda görevli tercüman H.U., Mardin Adliyesi’ne sevk edildi.
07 Mart 2017 Salı 16:01
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