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Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı

Ankara’da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin hafriyat kamyonuna çarparak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı 

25 Şubat 2018 Pazar 17:49
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı

İstanbul istikametinde ilerleyen 06 JR 068 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü A.Y’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 06 GD 6008 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, demir bariyerlere çarparak taklalar atmaya başladı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araç, bariyerlerde asılı kaldı.

Sürücü A.Y. ve eşi H.Y, hurda yığınına dönen otomobilin içinde sıkıştı. Kazanın ardından otomobilin yanına gelen kamyon sürücüsü, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan çifti kurtarmak için işe koyulan itfaiye erleri, sürücü A.Y’yi yaralı halde çıkarırken, eşi H.Y’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıyan 112 Acil Servis ekipleri, şahsın ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. A.Y’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. H.Y’nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Taklalar atarak metrelerce sürüklenen otomobilin parçaları yol üzerine saçıldı.

Yolun bir şeridi araç trafiğine kapatılırken, başka kazaların yaşanmaması için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, kamyon sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraYağmurOtomobilTakla
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