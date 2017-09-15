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Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişide yaralandı.

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişide yaralandı.

15 Eylül 2017 Cuma 16:42
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Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i çocuk 3 kişide yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Adem Ok yönetimindeki 55 AVE 91 plakalı hafif ticari araç, Gafurlu köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki logar kapağına çarptıktan sonra takla atıp tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Adem Ok ile araçta yolcu olarak bulunan Şefik Ok, Duygu Ok (10) yaralanırken, Gülsüm Ok olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Gülsüm Ok’un cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
ÇorumSungurluKaza
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