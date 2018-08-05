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Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı  

Ayazağa-Kemerburgaz yolunda kontrolden çıkan kamyonet ortalığı savaş alanına çevirirken, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kaza anında bölgede yayanın olmaması da büyük şanstı  

05 Ağustos 2018 Pazar 17:11
Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı  

Sarıyer'de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücünün idaresindeki kamyonet dehşet saçtı. Duvara çarparak bir iş yerindeki kiremit ve tuğlaları parçalayan kamyonet, doğalgaz borusu ve duvara çarparak durabildi. Kaza sonrası polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü kelepçelenerek ambulansa götürülebildi. Kaza, Sarıyer Ayazağa-Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi.

Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Mehmet E. (31), 34 KV 7178 plakalı kamyonete binerek Kemerburgaz’dan Cendere istikametine doğru yola çıktı. Sürücünün bir süre sonra kullandığı maddenin etkisiyle direksiyon başında sızması üzerine kamyonet kontrolden çıkarak bir iş yerinin tuğla ve kiremitlerini parçaladıktan sonra duvara ve doğalgaz borusuna çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, doğalgaz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların yardımıyla şahsı araçtan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın elinden hafif şekilde yaralandığı görüldü. Şahsın müdahalesi sürdüğü esnada ayakta duramadığını gören polis, alkollü olduğundan şüphelendi.

Polisin yaptığı testte sürücüde 0 promil alkol çıktı. Ardından polis ekiplerinin nezaretinde ambulansa bindirilmek istenen şahıs zorluk çıkarttı. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince ellerini kelepçeleyerek ambulansa bindirdi. Sağlık ekipleri ise ne kullandığının belirlenmesi için şahıstan kan aldı. Daha sonra şahıs ambulansla hastaneye götürüldü. 

Ortalığı savaş alanına çevirdi

Doğalgaz ekiplerinin boruya müdahale etmesi sonrasında itfaiye ekipleri aracı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda duvara sıkışan ve kullanılamaz hale gelen kamyonet vinç yardımıyla çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı gören Emre Şengün, “Kamyonet Kemerburgaz tarafından gelirken şantiyenin sağ tarafından toprak yola çıktı. Çokta süratliydi, buraya dalmasıyla oraya gömülmesi bir oldu.

Müdahale ettik ama biz ters tepki yaptı. Muhakkak madde gibi bir şey vardı. Çünkü onu dışarıya çıkartmaya çalıştık ama bize saldırdı. Arabayı yumrukladı, kornoya bastı, uzaktan da su attık. Duvara çarptı, doğalgaz borusu da patladı. Tehlike zaten oydu, faciadan dönüldü. Allah'tan bu güzergâhtan giden bir yaya yoktu, yoksa onu da götürmüştü” dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, kazayla ilgili inceleme başlattı.
İHA

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