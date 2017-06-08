Kontrolden çıkan minibüs TIR'a çarptı 2 ÖLÜ Aşırı hızlı ve aşırı yüklü bir minibüs kontrolden çıkarak TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki çok sayıda eşya yola savrulurken otoyolda trafik durma noktasına geldi. Kazada iki kişi hayatını kaybederken bir kişi ise hafif şekilde yaralandı

08 Haziran 2017 Perşembe 14:10 Bu haber kez okundu.