Kontrolden çıkan TIR minibüsle çarpıştı

Kaza, Konya-Aksaray karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Mahmut E. (31) idaresindeki 33 PT 722 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tır ile arkadan gelen Mehmet Kemalettin T. (51) idaresindeki 67 EN 154 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tır ve minibüs savrularak karşı şeritte yol kenarında durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü Mehmet Kemalettin T. ve minibüste bulunan Nurgül B. (37) ile tır sürücüsü Mahmut E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mehmet Kemalettin T. ile Nurgül B. ambulanslarla kent merkezinde çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası yaralanan tır sürücüsü Mahmut E. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından serum takılarak diğer ambulansı bekledi.

Bu sırada bir vatandaş sürücü Mahmut E.’ye takılan serumu ayakta elinde tuttu. Havanın soğuk olması nedeniyle yaralı tır sürücünün üşümemesi için üzeri battaniyeyle örtüldü. Beklenen ambulansın gelmesiyle yaralı tır sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

İHA