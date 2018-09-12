Kontrolden çıkan vidanjör siteye daldı

Kaza, Akbük Mahallesi, Gülkent Sitesi’nde meydana geldi. Sezai Aslan (58) idaresindeki 09 YL 334 plakalı özel bir firmaya ait vidanjör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ana yolun karşısına geçti. Yol kenarında bulunan Gülkent Sitesinin istinat duvarı ve demir kapıyı yıkarak siteye giren vidanjör, bir evin duvarına çarparak ters devrildi.

Kazada sürücüsü Sezai Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aracın içerisinde sıkışan Aslan’ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Kaza anında vidanjörün çarptığı evlerde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.