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Kontrolsüz yıkım paniğe neden oldu

Sivas'ta eski Numune Hastanesi'nin binasının yıkımı planlandığı gibi gitmeyince vatandaşlar panik yaşadı.

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Kontrolsüz yıkım paniğe neden oldu
Sivas'ta eski Numune Hastanesi'nin binasının yıkımı planlandığı gibi gitmeyince vatandaşlar panik yaşadı. Yeni Numune Hastanesi'nin yapılmasının ardından Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan eski Numune Hastanesi binasının şehir parkı yapılması için yıkımına karar verildi. Depreme dayanıklı olmayan ve kullanım ömrünü de tamamlayan binanın yıkımına pazar günü başlandı. Yıkım sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı olduğundan hızlı gelişince çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapıldı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşlar binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığı sırada büyük panik yaşadı. Vatandaşlar binanın çökmesiyle etrafa koşuştururken, binanın yıkılmasıyla ortalığı büyük bir toz yığını kapladı.
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SivasYeni Numune Hastanesi
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