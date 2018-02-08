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Konya'da 2 kaza 3 ölü

Konya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı

08 Şubat 2018 Perşembe 17:52
Konya'da 2 kaza 3 ölü

2 kişinin öldüğü ilk kazada Metin Türkoğlu idaresindeki 42 JD 111 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 60'ıncı kilometresinde menfeze çarptı. Sürücü ile araçtaki Cevdet Türkoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Halil Türkoğlu, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen başka bir kazada ise belediyeye ait kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Kulu Belediyesine ait Serkan K. (39) idaresindeki 42 GB 981 plakalı kamyon ile Hasan Hüseyin Sertel idaresindeki 42 BTA 69 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon şarampole sürüklenirken, hurdaya dönen otomobil ise takla atarak ters döndü.

Otomobilde sıkıştığı yerden jandarma ve sağlık görevlileri tarafından çıkarılan sürücü Hasan Hüseyin Sertel'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Serkan K. ile yanında bulunan Gökhan T. (29) Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KonyaKazaHayatını
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