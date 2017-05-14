Konya'da otobüs devrildi: 38 YARALI

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65. kilometresinde meydana geldi. Adana'da nişan yaptıktan sonra İzmir'e dönenleri taşıyan S.C. idaresindeki 09 DA 555 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otobüste bulunan 41 kişiden ilk belirlemelere göre 38'i yaralandı.



Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan birisi, otobüsün birkaç defa sallandığını, muavini uyardıklarını söyledi. Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Alişan U., birkaç defa muavini uyardıklarını söyleyerek, "Otobüste savrulma gibi bir şeyler oldu. Muavin sıkıntı yok dedi. Benzinliğe gireceğim dedi. Ondan yavaşladı tam yola vardık, yine geliyorduk gözümüzü böyle açtık" dedi. İHA



