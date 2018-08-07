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Konya'da silahlı, bıçaklı kavga

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

07 Ağustos 2018 Salı 17:41
Konya'da silahlı, bıçaklı kavga

Olay, önceki akşam Nasreddin Mahallesi Doğancı Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan bir simitçi fırınına gelen grubun içerisinden Muammer B. (29) aralarında daha önceden husumet bulunan kişilerin üzerine tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu fırına komşu olan esnaf Ergün K. (34) yaralandı.

Olayın ardından saldırıya uğrayan grubun da Seyran Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınına gitmesi üzerine tekrar kavga çıktı. Çıkan kavgada da Mehmet S. (44), Murat S. (22), Muammer B. (29), Mevlüt B. (45) ve O.B. (18) bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan silahla vurulan Muammer B. ile bıçaklanan Mehmet S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Konya’ya sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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