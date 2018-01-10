Konya’da 6 hava astsubayı tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına 10’u muazzaf astsubay, 1 memur ve 2 öğretmen 13 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6 hava astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheliden 2’si adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Konya’da, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan eski bir pilot, kendisi gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen diğer pilotlarla işlettiği kafede yakalandı. Örgüt abisi tarafından deşifre edilen eski F-16 pilotu tutuklandı.

