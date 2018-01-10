Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113589
ALTIN
160.963
DOLAR
3.8050
STERLİN
5.1350
EURO
4.5496

Konya’da 6 hava astsubayı tutuklandı

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:15
8 Okunma
Konya’da 6 hava astsubayı tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahıslara yönelik başlatılan soruşturmalar çerçevesinde Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına 10’u muazzaf astsubay, 1 memur ve 2 öğretmen 13 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6 hava astsubay çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheliden 2’si adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak, diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Öte yandan Konya’da, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan eski bir pilot, kendisi gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen diğer pilotlarla işlettiği kafede yakalandı. Örgüt abisi tarafından deşifre edilen eski F-16 pilotu tutuklandı.
 

Anahtar Kelimeler:
KonyaPDYOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan ile Tokat'a deprem uyarısı
Erzincan ile Tokat'a deprem uyarısı
Türkler 107 ülkeye vizesiz girilebiliyor
Türkler 107 ülkeye vizesiz girilebiliyor
Gazeteciler ciddi hayat riskleri taşıyor
Gazeteciler ciddi hayat riskleri taşıyor
Alevler anneyi kızından ayırdı
Alevler anneyi kızından ayırdı
Ava giderken avlandılar 
Ava giderken avlandılar 
Sahte raporla devleti zarara uğratanlara operasyon  
Sahte raporla devleti zarara uğratanlara operasyon  
6 aylık hamile kadın çatıdan düştü
6 aylık hamile kadın çatıdan düştü
Navigasyonu açtı, Aydos Ormanı’nda kayboldu  
Navigasyonu açtı, Aydos Ormanı’nda kayboldu  
Taksi şoförü ölü bulundu
Taksi şoförü ölü bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim