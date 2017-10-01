Konya’da akıl almaz olay

Yaklaşık 5 yıl önce hamile kalan ve bebeği ölü doğan 36 yaşındaki L.K., yıllar sonra tekrar anne olmaya karar verdi. 33 hafta önce hamile kalan L.K. önceki gün öğlen saatlerinde tuvalet ihtiyacını giderdiği sırada bir anda doğum gerçekleşti. Bu sırada dünyaya gelen bebeğinin tuvalete düştüğünü gören L.K., yakınlarından yardım istedi. Kadının yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde tuvalete düşen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Doğum yapan L.K. ise ambulansla Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. L.K., ikinci çocuğunu da kaybederek büyük üzüntü yaşadı.

Olay sonrası adrese sevk edilen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bebek bir beze sarılarak evden çıkarılıp cenaze aracına konuldu.

Bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yaşanan olayı değerlendiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, "Bu tarz vakalarda en önemli şey vakanın adli veya kriminal olup olmaması çok önemlidir. Bu tarz doğumlardaki en önemli şey çocuğun canlı doğup doğmaması adli muayenede anlaşılır en önemli şey bu bazen kriminal olaylar da olabilir" şeklinde konuştu.

Dr. Naim Ünsal, "Bu aslında hastanın doğum ağrısını fark etmeyip hastaneye yetişememesi esasında ilginç bir vaka. Yani normalde bir annenin doğum ağrılarının başlaması ile bitişi arasında 10-12 saatlik bir süre olur ve hastaların yüzde 99’u sağlık kurumuna ulaşır.

Bu tuvalette doğum ile ilgili bir şey söyleyeyim. Esasında bazen hekim olarak rastlıyoruz. Sağlık kurumlarında biz şunu yaparız; anne tuvaletim geldi dediği zaman hissettiği tuvalet hissi değil esasında. Doğum kanalına girmiş çocuğun baskısından anne tuvaleti gelmiş gibi hissediyor” ifadelerini kullandı. İHA