Konya’da eski damat katliamı





Konya ’da bir kişi, boşandıktan sonra babasının evinde yaşamaya başlayan eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, kızını da alarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Akif Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Erdal A., ocak ayında boşandığı eşi Yasemin Yıldız’ın kaldığı baba evine gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan Erdal A., tartışmanın büyüyerek kavgada dönüşmesi üzerine eşi Yasemin Yıldız ile kayınpederi Behram Yıldız'ı ve kayınvalidesi Fatma Yıldız’ı yanında getirdiği av tüfeğiyle 7 yaşındaki kızı S.A.'nın gözleri önünde vurarak öldürdü.

Katliamdan sonra oğluna mesaj attı

Cinayetin ardından zanlı Erdal A., kızını alarak olay yerinden kaçtı. Küçük kızıyla birlikte kaçarken Erdal A.’nın lise öğrencisi oğlu E.A.'ya (17) mesaj atarak, “Oğlum koş eve. Neneni, anneni, dedeni vurdum. Koş belki yetişirsin” yazdığı öne sürüldü.

Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerin ardından Behram Yıldız, Fatma Yıldız ve kızları Yasemin Yıldız’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Savcının ve polisin evde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan 7 yaşındaki kızını alarak kaçan cinayet zanlısı Erdal A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Önceden planlamış

Cinayet zanlısı Erdal A.’nın sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekti. 25 Nisan'da yaptığı paylaşımda sürekli özlemini dile getirdiği 7 yaşındaki kızı S.A.’nın bir yıl önceki fotoğrafını “Seni çok seviyorum canım kızım. Tam bir yıl önce bugün kopardılar seni benden. Ama Allah büyük kızım. Abini kurtardım aldım, inşallah seni de en kısa zamanda kurtarıp alacam vicdansızların elinden. Sabırla İnşallah” notuyla paylaştı. Erdal E.’nin 2 Nisan’daki paylaşımında da, tabancalı fotoğrafın üzerinde “Suskunluğumu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz” yazısının yer alması dikkat çekti. Öte yandan, eski eşi tarafından annesi ve babasıyla birlikte öldürülen Yasemin Yıldız'ın geçtiğimiz ocak ayında boşandığı ve önceki gün babasının evinin yakınında bir daire kiraladığı öğrenildi. İHA



