Kopan vinçle birlikte yere çakıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, inşaata malzeme çeken bir kişi, kopan vinçle beraber üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Olay dün sabah saatlerinde Arapzade Mahallesi Arkaltı Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. inşaatta çalışan Mustafa Bektaş (43), üçüncü kata mermer blokları vinç ile çekmeye başladı. O esnada vinç koptu. Mustafa Bektaş, vinç ile birlikte 3. kattan yere düştü. İHA