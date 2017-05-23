Köpeğini gezdiren adam öldürüldü

Antalya 'da 55 yaşındaki bir kişi, köpeğini gezdiren 62 yaşındaki komşusunu tabancayla öldürdü . Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi, 1989 Sokak ile 1987 Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Turizm sektöründen emekli olan ve Antalya ve yurt dışındaki çeşitli otellerde üst düzey yönetici olarak çalışan 62 yaşındaki Ahmet Selçuk Atasoy, sabah saatlerinde golden cinsi köpeğini gezdirmek için evinden çıktı. Sokak başındaki parka köpeğini getiren Atasoy’a, bu sırada parkın karşısındaki apartmanın birinci katında oturan oto elektrik dükkanı işletmecisi 55 yaşındaki Erol Karayel, "Bu saatte köpek mi gezdirilir? Havlamasından uyuyamıyoruz. Köpeğinizi bu parktan geçirmeyin" dedi. Bunun üzerine Karayel ile Atasoy tartışmaya başladı. Aralarında daha önceden de köpek gezdirme ve havlama seslerinden tartışma yaşandığı ileri sürüldü.

7 el kurşun yağdırdı

Tartışmanın devam etmesi üzerine evinden tabanca ile inen Karayel, Atasoy'a 7 el kurşun yağdırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Atasoy, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erol Karayel ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atasoy’un köpeği ise başka bir hayvansever arkadaşının evine bırakıldı.