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Köpek dövüştüren gençler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İstanbul'da pitbull cinsi köpeği başka bir köpekle dövüştüren gencin, cep telefonuyla çektiği görüntüler vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Görüntülerde pitbull cinsi köpek, kurt cinsi sokak köpeğinin üzerine bırakılıyor ve sokak köpeği uzun süre pitbull cinsi köpeğin ağzından kurtarılamıyor

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Köpek dövüştüren gençler sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Yaşanan dehşet verici olay, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Köpekleri dövüştüren H.U, elindeki pitbull cinsi köpeği bir başka genç tarafından tutulan gencin kullandığı kurt cinsi sokak köpeğinin üzerine saldı. Pitbull cinsi köpek sokak köpeğinin bacağından tuttu ve sokak köpeğini uzun bir süre bırakmadı. Çevrede aralarında çocukların da bulunduğu bir grup ise köpeği kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Ancak sokak köpeğinin bacağından tutan pitbull, bir türlü bırakmadı. Bir ara çevreden ağaç parçası bulan gençler, pitbull cinsi köpeğin kafasına vurarak diğer köpeği kurtarmak istedi. Büyük bir acı çektiği görülen sokak köpeği, uzun süren çabaların ardından kurtarıldı. H.U’nun yaptığı köpek dövüşü hayvanseverlerin de büyük tepkisine neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine hayvanseverler harekete geçerek, başta polis olmak üzere yetkili makamlara şikayette bulundu. Hayvanseverler şimdi yapılan şikayetlerden sonuç bekliyor.
Öte yandan, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kurt köpeğinin daha sonra hayvanseverler tarafından bulunarak veterinere götürülerek sahiplendiği öğrenildi. Ayrıca H.U.'nun mahallede yaşayan çocuklara 5-10 lira vererek sokak köpeklerini toplatarak dövüştürdüğü kaydedildi. Anadolu yakasında Yenisahra'da çekildiği öğrenilen görüntüler sonrası polis köpekleri dövüştürenleri bulmak için harekete geçti. İHA
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