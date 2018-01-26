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Köpek kavgasında 2 kişi öldü

Mudanya'nın Güzelyalı Siteler Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıkan köpek kavgasında kayınpeder ve damadı silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinde bulunan 1 kişi de yaralandı

26 Ocak 2018 Cuma 18:02
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Köpek kavgasında 2 kişi öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, köpek yüzünden yaşanan tartışma sonrasında çıkan silahlı kavgada kayınpeder ve damadı hayatını kaybederken, o sırada olay yerinde bulunan 1 kişi de yaralandı.

Olay Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartman yöneticiliği yapan H.M.K. (38), aynı apartmanda oturan Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile evlerinde besledikleri köpeğin gece boyu havlayıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştı.

Yaşanan gerginlik ve büyüyen kavga sonrası yönetici H.M.K. belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Hilmi Şen ve damadı Ali Çelik ile o sırada olay yerinde bulunan H.U. isimli kişi yaralandı. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan kayınpeder ve damadı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı H.U.'nun ise Mudanya Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın zanlısı H.M.K. isimli apartman yöneticisi polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MudanyaGüzelyalıApartmanKöpekSilah
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