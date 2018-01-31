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Korkunç çatlaklar gün ağırınca ortaya çıktı  

Uludağ’ın eteklerindeki Mollaarap Mahallesi’nde geçen ay bir inşaata başlandı. Bu çalışmalar sırasında, mahallelinin iddiasına göre, yavaş yavaş çatlaklar meydana gelmeye başladı. Aradan geçen zaman diliminde çatlaklıklar büyüdü

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:46
Korkunç çatlaklar gün ağırınca ortaya çıktı  

Bursa’da, Mollaarap Mahallesi’nde, binalarda ve asfaltta  oluşan dev çatlaklıklar, günün aydınlanmasıyla iyice gözler önüne serildi. Uludağ’ın eteklerindeki Mollaarap Mahallesi’nde geçen ay bir inşaata başlandı. Bu çalışmalar sırasında, mahallelinin iddiasına göre, yavaş yavaş çatlaklıklar meydana gelmeye başladı.

Aradan geçen zaman diliminde çatlaklıklar büyüdü. Bunun üzerine valilik bölgedeki evlerin tahliyesine karar verdi. Bölgede hasar gören yaklaşık 80 binada oturan vatandaşlar can güvenlikleri sebebiyle tahliye edildi. Ayrıca inşaatın ilerlemesi durdurularak, mühürlendi.

Evlerinden çıkan vatandaşlar geceyi akrabalarının evinde ve valilik tarafından hazırlanan misafirhanelerde geçirdi. Bazı vatandaşlar ise, günün aydınlanmasıyla birlikte evde bulunan eşyalarını almak için mahalleye geldi.
Öte yandan mahallede Yıldırım Belediyesi’ne bağlı ekipler, BURSAGAZ ve BUSKİ ekipleri çalışmalar yaptı. Günün aydınlanmasıyla birlikte mahalledeki asfalt ve evlerdeki çatlaklıklar daha çok belli olmaya başladı. Bazı evlerde büyük çapta hasar oluştu. Asfaltında kaydığı mahallede vatandaşlar isyan etti.

Evlerinde durmaktan korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Akşam yakınlarımızın yanında kalıyoruz. Bu çatlaklıklar inşaat başladıktan sonra oldu. Buradan dere yatağının geçtiğini iddia ediyorlar. Daha önce böyle bir şey yoktu. İnşaat başladıktan sonra yavaş yavaş çatlaklar büyüdü. Şimdi bu hale geldi. Yan tarafta Sular Vadisi yapılıyor. Orası da böyle bir yere yapılıyor. Sular Vadisi yapılmadan önce oraya demir kazıklar çakılıp, tedbirler alındı. Ama burada tedbirler alınmadı” diye konuştu.
İHA


 

Anahtar Kelimeler:
UludağInşaat
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