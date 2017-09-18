Korkutan veri: Türkiye'nin yüzde 42'si...

2017 yılı içerisinde Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 30 bin deprem meydana geldi. Günlük hayatımızın bir gerçeği olan depremle ilgili Nisan 2017’de NG Araştırma şirketi tarafından bir çalışma yapıldı.

İstanbul, İzmir, Kocaeli gibi 1. ve 2. derece deprem bölgelerini de kapsayan araştırmaya toplamda 1064 kişi katıldı ve ilginç sonuçlar elde edildi. Buna göre binaların güvenliğinin değerlendirilmesi için binanın depreme dayanıklılık testlerinin yapılıp yapılmadığı katılımcıların 3’te 1’i tarafından bilinmiyor.

Katılımcıların 4’te 1’i ise bu testin hiç yapılmadığını belirtti. Diğer taraftan, yüzde 38’lik oranla yapılan testlerde binaların depreme dayanıklı, yüzde 3’lük oranla ise dayanıksız çıktığı belirtildi.

Katılımcıların yüzde 30’u yaşadıkları ve çalıştıkları yerde hiç toplanma alanı olmadığını, diğer yüzde 26’lık kısmı ise bu konuda herhangi bir fikri olmadığını belirtiyor.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL