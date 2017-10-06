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Korkutan yangında 3 kişi yaralandı

Beyoğlu’nda önceki gece bir binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 3 kişi ağır yaralandı

06 Ekim 2017 Cuma 16:47
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Korkutan yangında 3 kişi yaralandı

Alev alev yanan binada o anlar kameralara yansıdı. Yangın Beyoğlu Kaşkaval Sokak’ta gece meydana geldi. 3 katlı bir binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede üst katlara ulaştı.

Dumanı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Yoğun duman nedeniyle sokak ve çevresi dumanla kaplandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yangın esnasında binanın en üst katında bulunan Yılmaz Can ve Aysel Can itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yangın esnasında pencereden atlayan Coşkun Can ağır yaralandı.

Yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edilirken, yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Beyoğlu Kaşkaval Sokak’ta meydana gelen ve 3 kişinin ağır yaralandığı yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde yangının 1. katta çıktığı ve kısa sürede tüm evi sardığı görülüyor. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluYangınIftaye
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