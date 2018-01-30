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KPSS hırsızlarına 3 yıl FETÖ'cülere 6 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hırsızlığına ilişkin iptal edilen Temmuz 2010 KPSS davalarında 5 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

30 Ocak 2018 Salı 16:18
KPSS hırsızlarına 3 yıl FETÖ'cülere 6 yıl hapis

Mahkeme, bir sanığın ise beraatına karar verdi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hüsna Doğan, Züleyha Oğuz, Betül Küçükaslan, Derya Arseven ve Selin Koca'nın, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Heyet ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Koca'nın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştığı süreyi göz önünde bulundurarak Koca'ya 107 bin 200 lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, sanıklardan Derya D'nin ise beraatına karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KPSSFetöHırsız
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