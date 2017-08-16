KPSS hırsızlığı mahkemece tescillendi

KPSS davaları açısından ilk olma özelliğini taşıyan kararın gerekçesine göre, sanıklar İbrahim Usta, İbrahim Kan ve Şule Ülker terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay, resmi evrakta sahtecilikten 3 yıl ve dolandırıcılıktan 3 yıl 9 ay olmak üzere 14 yıl 3 hapis cezasına çarptırıldı. Haklarında takdir indirimi kullanılmayan sanıklar için hapis cezaları yarı oranında artırılırken, memuriyette bulundukları süre boyunca aldıkları maaş miktarının iki katı kadar da adli para cezası verilmesine hükmedildi. Mahkemenin gerekçeli kararında, FETÖ 'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları ile kamu kurumlarına sızma stratejisi detaylı bir şekilde ele alındı. Örgütün öncelikli amacının kamu kurumlarında yer edinmek için her yolu "mübah" kabul ettiği vurgulanan kararda, örgüt mensuplarının deşifre olmamak için "tedbir" adı altında gizlendikleri, bulundukları ortama ayak uydurdukları ifade edildi. Kararda, 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin, FETÖ üyesi askerler tarafından yapıldığı, bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde darbe girişiminde yer aldıkları belirlenen sanıklar hakkında açılan davaların görülmesine devam edildiği hatırlatıldı. Örgüt üyelerinin kendi aralarında iletişim kurmak için özel programlar geliştirdiklerine işaret edilen kararda, çok güçlü kriptolama özelliğine sahip ByLock'a ilişkin Yargıtay 16. Ağır Ceza Dairesinin, "ByLock örgüt üyeliği için delildir" kararına atıf yapıldı. Aynı mahkemede görülmeye devam edilen onlarca KPSS davasının sanıklarından birçoğunun ByLock kullanıcısı oldukları da anımsatıldı. AA

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